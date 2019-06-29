دول الترويكا: ندعم المبادرة الأفريقية للانتقال السلمي بالسودان

أعربت دول الترويكا عن "دعمها للمبادرة الأفريقية للانتقال السلمي في السودان "، مشيرة إلى أن "على المجلس العسكري وقوى الحرية في السودان الانخراط في المبادرة سريعًا".
وحضّت الترويكا، في بيانها، "المجلس العسكري على احترام حق التعبير للسودانيين".
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