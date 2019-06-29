دول الترويكا: ندعم المبادرة الأفريقية للانتقال السلمي بالسودان

أعربت دول الترويكا عن "دعمها للمبادرة الأفريقية للانتقال السلمي في ​السودان​ "، مشيرة إلى أن "على ​المجلس العسكري​ وقوى الحرية في السودان الانخراط في المبادرة سريعًا".

وحضّت الترويكا، في بيانها، "المجلس العسكري على احترام حق التعبير للسودانيين".