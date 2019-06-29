الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين قرب حدود غزة في عمليتين منفصلين

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، الليلة الماضية، قرب الحدود الشرقية لجنوبي قطاع غزة".
وذكر في بيان، أنّ "قواته اعتقلت اليوم شابين آخرين قرب السياج الحدودي لشمالي غزة"، مبيّنًا "أنّه ضبط سكاكين بحوزة المعتقلين الأربعة". ولفت إلى أنّه "تمّ نقل المعتقلين للتحقيق".
وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتسمّيها "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كلّ من يتواجد فيها.
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