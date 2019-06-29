الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين قرب حدود غزة في عمليتين منفصلين

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، أنّ "قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، الليلة الماضية، قرب الحدود الشرقية لجنوبي ​قطاع غزة​".

وذكر في بيان، أنّ "قواته اعتقلت اليوم شابين آخرين قرب ​السياج الحدودي​ لشمالي غزة"، مبيّنًا "أنّه ضبط سكاكين بحوزة المعتقلين الأربعة". ولفت إلى أنّه "تمّ نقل المعتقلين للتحقيق".

وتحظر ​القوات الإسرائيلية​ على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتسمّيها "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كلّ من يتواجد فيها.