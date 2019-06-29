النشرة: سقوط عدد من القذائف بالقرب من نقاط مراقبة للقوات التركية في ريف حماه

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بـ"سقوط عدد من القذائف بالقرب من نقاط مراقبة للقوات التركية في شير مغار ب​ريف حماه​ الشمالي اطلقها ​الجيش السوري​ باتجاه تحركات للمسلحين وهي المرة الثانية خلال يومين".

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