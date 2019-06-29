شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد البرلمان يرصد تدهور طريق "أم زغيو" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبرفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، طريق أم زغيو بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية الموازى لطريق الإسكندرية - مطروح.

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ورصد الوفد البرلمانى سوء حالة الطريق والإهمال الشديد فيه، حيث ينتشر به الأتربة والقمامة ومياه الصرف الصحى ولا توجد به إنارة، بالإضافة لتكسير أرضيته، وتسببه فى الحوادث والإضرار بالمواطنين، وأوصى الوفد البرلمانى بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة وترميم وتأهيل طريق أم زغيو.

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فيما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن التكلفة المخصصة لتوصيل الصرف الصحى بالطريق تبلغ 90 مليون جنيه، مؤكدًا ضرورة تطوير وترميم وصيانة الطريق، كما أن تكلفة صيانة وتطوير الطريق تبلغ 160 مليون جنيه.

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كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منطقة ميدان الـ21 بحى العجمى ناحية طريق الكيلو 21، واستمع المحافظ والوفد البرلمانى للمواطنين الذين اشتكوا من نقص الخدمات من صرف صحى وغيرها، كما رصد الوفد البرلمانى انتشار العشوائيات بالمنطقة سواء أسواق أو مبانى مخالفة أو وجود مركبات تسير بشكل عشوائى وبدون ترخيص مثل "التمناية وغيرها"، رغم أن المتطقة كانت إحدى أرقى المناطق فى الإسكندرية.

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وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذه المنطقة منذ سنوات كانت أرقى منطقة فى الإسكندرية، حاليا انتشرت فيها العشوائيات والمخالفات سواء مبانى أو وسائل مواصلات، وهذا يحملنا مسئولية أن نصحح العوار فى التخطيط العمرانى والاستراتيجى ونحل مشاكل الأحوزة العمرانية، ولابد أن تكون هناك بدائل للأسواق العشوائية والمركبات العشوائية".

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وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن هناك خطة لرفع كفاءة للطريق كله بتكلفة 20 مليون جنيه.

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وفى ذات السياق، تفقد المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعض الشوارع فى حى العجمى ورصدوا وجود إشغالات عديدة فى الشوارع والطرق، وشكاوى من المواطنين من نقص الخدمات.

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ويرأس الوفد البرلمانى المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامى أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسرى الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، على عتمان، عطية موسي، منى جاب الله، فتحى الشرقاوي)، ورافقه من نواب محافظة الإسكندرية النائبتان هند قبارى وإلهام المنشاوي، بالإضافة إلى المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفى صبحي، من أمانة اللجنة.

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