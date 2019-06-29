"الحرية والتغيير": متمسكون بتظاهرات الغد.. و"العسكري" مسؤول عن أي ضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، تمسكها بالتظاهر غدًا الأحد، مؤكدة أن المواكب السلمية حق مشروع.

وطالبت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، المجلس العسكري بتوجيه الأجهزة الأمنية لحماية المواكب غدًا.

وحملت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري في السودان مسؤولية أي ضحايا غدًا، محذرة من وجود أي مندسين في المظاهرات غدًا.

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وأشارت قوى المعارضة السودانية، إلى أن الوثيقة الأفريقية بشأن الحل في السودان جيدة إذا تم الأخذ بالشروط، موضحة أن الاجتماع مع الوسيط الأفريقي ما زال منعقدا.

ودعت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إلى تظاهرة مليونية في الثلاثين من يونيو الجاري، في ظل عدم تجاوب المجلس العسكري مع المقترح الإثيوبي.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تكثيف الدعوات لمواكب 30 يونيو المرتقبة للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال التجمع في تغريدة له على تويتر: "لنعبئ الشوارع بهتافنا من جديد، ولنجعل مواكب الثلاثين من يونيو سطراً بارزاً في الفصل الأخير لمسرحيات النظام المتهالك ومجلسه الرقيع".