المشدد 15 عاما.. الجنايات تُعاقب موظف ومحامٍ زورا مستندات وأوارقًا رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان حافظ، اليوم السبت، محامي وموظف، غيابيًا بالسجن المُشدد 15 عامًا؛ لتزويرهما أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ مالية من المواطنين في قضايا البناء على أراضى زراعية، بمركزي سمالوط ومطاى شمال المحافظة.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له اليوم السبت، فإن الحكم شمل كلا من "ا. ك." 43 سنة موظف بالزراعة، و"م. ع." 51 سنة، محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضى زراعية على خلاف الحقيقة، كما زورا محاضر رسمية منسوبة لشرطة المسطحات المائية بمركزي بني مزار ومطاي وتقديمها للمحكمة، كما زورا أحكام بالبراءة بأختام مزورة وتقديمها للمواطنين نظير الحصول على مبالغ مالية كبيرة بغرض تسهيل البناء على أراضى زراعية مخالفة بموجب القانون.