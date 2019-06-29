بالصور- إزالة الباعة الجائلين وإشغالات الطريق بالموقف الجديد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمارة بموقف سيارات الأقاليم بمنطقة محرم بك "الموقف الجديد"، لإعادة المظهر الحضاري.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحملة تهدف لإعادة الرونق للموقف الجديد باعتباره نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم الصيف.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 84 حالة إشغال طريق لباعة جائلين، وإزالة 44 حالة إشغال للمحال التجارية وسحب 20 رخصة مخالفة لقانون المرور، فضلًا عن تحصيل 5 آلاف جنيه غرامات تصالح فورية.

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وأضاف رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه تم ضبط 13 حالة عدم وجود شهادات صحية، وتحرير 25 محضر سرقة تيار كهربائي، بالإضافة إلى التحفظ على مواد غدائية وسلع مخالفة لمعاير الجودة.

وأجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية بالموقف الجديد، الاثنين الماضي، وجه خلالها بإزالة كافة إشغالات الطريق وفرض غرامات مالية على المخالفين من أصحاب المحلات داخل الموقف.

وكلّف المحافظ مدير إدارة المواقف ورئيس حي غرب بوضع تصور عام لكيفية تطوير الموقف، مؤكدًا تكثيف حملات الرقابة وإزالة المخالفات فضلًا عن استغلال المساحات داخل الموقف.