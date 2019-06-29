إسبانيا تسيطر على حريق كبير للغابات في إقليم كتالونيا

أعلنت السلطات الإسبانية أنها تمكنت من احتواء حريق كبير في الغابات بإقليم كتالونيا شمال شرق البلاد، محذرة في الوقت ذاته من أن الرياح ودرجة الحرارة المرتفعة التي من المتوقع أن تظل عند 40 درجة مئوية، اليوم السبت، قد تساعد على تجدد

الحريق.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن وزير داخلية إقليم كاتالونيا، ميكيل بوخ، قوله إن رجال الإطفاء اقتربوا من السيطرة على الحريق في المنطقة الجبلية التي لا تزال مشتعلة

منذ أربعة أيام، منوها بتواجد نحو 500 رجل إطفاء في موقع الحريق، مضيفا أن 21 شخصا ممن شاركوا في مهام الإطفاء احتاجوا لمساعدة طبية الليلة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من حرائق الغابات الأخرى التي اندلعت في إسبانيا حدثت بسبب الهواء الساخن القادم من إفريقيا، والمتجه نحو الشمال مسببا موجة حارة في أوروبا.