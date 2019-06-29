وزير خارجية الإمارات ونظيره التنزاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وبالاماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء -الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، السبت- بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، من

بينها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء شراكات تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بالاماجامبا كابودي وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا في المجالات كافة.

من جانبه، أكد وزير خارجية تنزانيا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.