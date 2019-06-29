أكد مسئول الإعلام والاتصال بوزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية نوفل الصالحي ، اليوم السبت ، أنه لم يتم إلغاء أيه حجز قائم نحو الأراضي التونسية ولم يتم تسجيل مغادرة أي وفد سياحي ولا طلب مغادرة على أثر العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا أول أمس بالعاصمة .
وقال الصالحي - في تصريح اليوم السبت- إن الوزارة تتابع بصفة مستمرة الوضع في إطار غرفة عمليات يترأسها وزير السياحة، روني الطرابلسي و تضم فريقا متكاملا ومختصا من الوزارة والمندوبين المحليين للسياحة وممثلي السياحة في الخارج.
وأضاف أنه تم تشكيل الغرفة مباشرة عقب حدوث العمليتين الارهابيتين لمتابعة
كانت تونس قد شهدت أول أمس عمليتين إرهابيتين نفذت إحداهما بشارع شارل ديجول والثانية على مستوى الباب الخلفي لمقر الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب بالقرجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: لم يتم إلغاء حجوزات أو مغادرة وفود سياحية إثر العمليتين الإرهابيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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