داخلية تونس : ضبط 7 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية

أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم،السبت، أن دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني تمكنت من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل المهدية باتّجاه إيطاليا.

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وقالت الوزارة - في بيان - إن الدورية قبضت خلال العملية على 7 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة)، مشيرة إلى أن أحدهم مغربي الجنسيّة

وأن 3 منهم مطلوبين لتورّطهم في قضايا حق عام، وقد حجز معهم مركب بحري مجهز بمحرّك وكميّة من المحروقات.

وأضافت أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليهم جميعا وتحرير محضر ضدهم؛ لمحاولتهم مغادرة الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية.