"النواب الليبي" يدين التدخل التركي والجريمة الإرهابية في غريان

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات بالجريمة "الإرهابية الجبانة" في مدينة غريان بشمال غربي البلاد، والتي نفذتها الميليشيات الإرهابية المسلحة.

وأضاف بيان صادر عن مجلس النواب، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه"، أنه "يُدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي نفذتها الميليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون التابعة لحكومة فايز السراج، بتصفية جرحى قواتنا المسلحة بمستشفى غريان، في تجرد كامل من كلّ القيم الإنسانية والتعاليم السماوية، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب".

وأكد إدانته واستنكاره "التدخل التركي السافر، وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات الميليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني، وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه الميليشيات المتطرفة، وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دولياً، وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لقتل الشعب الليبي وحكمه بالاعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون".

وتابع أن "إيماننا بقضيتنا العادلة بتطهير بلادنا من دنس الإرهاب والتطرف وميليشيات نهب المال العام وتهريب البشر من الخارجين عن القانون، ومعركتنا التي بدأت من بنغازي إلى الموانئ النفطية إلى درنة والجنوب الليبي إلى المنطقة الغربية، لن يتوقف، ولن تثنينا مثل هذه الجرائم والدعم التركي والقطري على مواصلة هدفنا بتحقيق العيش الكريم لشعبنا وتخليصه من الميليشيات، وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة من هيمنة الدواعش والمتطرفين والمارقين في كامل تراب الوطن، فثقتنا في جيشنا الوطني وتضحيات أبنائنا من القوات المسلحة العربية الليبية مستمرة، وسينال المجرمون عقابهم العادل".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر توعّد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري للميليشيات الإرهابية.

وأمر حفتر مساء الجمعة، قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا وإليها، والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري.

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ويتهم الجيش الوطني الليبي الذي يشنّ منذ نحو ثلاثة أشهر هجوماً لطرد الميليشيات الإرهابية من طرابلس، أنقرة بالتدخّل "في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها"، موضحاً أن إمدادات الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة عبر البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان مساء الجمعة، إنّ الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".

وأضاف: "تُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة".

وأشار إلى أنه سيتم "إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا، والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية". وعلّقت الرحلات من بنغازي الخميس وفق إدارة مطار المدينة.

واتهم المشير حفتر الميليشيات الإرهابية بتصفية عسكرييه الجرحى في مستشفى غريان.