ماكرون يلتقي بوتين "في الأسابيع المقبلة" وينفي أي فتور مع ترامب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، أنه سيزور الصين في نوفمبر، على أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجدداً "في الأسابيع المقبلة"، نافياً من جهة أخرى أي فتور في العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم يعقد معه لقاء ثنائياً خلال قمة مجموعة العشرين.

وسُئل ماكرون في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة عن سبب عدم عقده اجتماعاً ثنائياً مع ترامب، فذكر بأنه التقاه "مطولاً" في السادس من يونيو في الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي، مضيفاً: "لا اشعر بنقص ولا بإحباط".

ورداً على سؤال عما إذا كان فتور يسود العلاقة بينهما، أجاب "بتاتاً. سمعت كل شيء عن علاقتي بالرئيس ترامب منذ توليت الرئاسة: ودية جداً أو باردة جداً. نحن مختلفان، يقدّر كل منّا الآخر ونعمل معاً".

ويختلف الرئيسان على ملفات عدة أبرزها التجارة والمناخ اللذان كانا في صلب القمة.

وبعد اجتماع طويل مع بوتين مساء الخميس، أعلن ماكرون أنه سيعقد "في الأسابيع المقبلة لقاء ثنائياً مع الرئيس" الروسي، ولكن من دون تحديد مكانه وزمانه، علماً بأنه قد يتم قبل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا نهاية اغسطس في مدينة بياريتز.

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وقال ماكرون "أرى أنه، في إطار ترؤس مجموعة السبع، من الضروري أن نأخذ هذه المبادرة" مع روسيا بهدف "استطلاع كل اشكال التعاون حول الموضوعات الكبرى لعدم الاستقرار أو النزاعات، من دون سذاجة ولكن من دون إغلاق الباب".

وأوضح أن الأمر "لا يتصل بتغيير شكل مجموعة السبع" التي كانت مجموعة الثماني قبل استبعاد روسيا منها في 2014 رفضاً لضمها شبه جزيرة القرم.

كذلك، أعلن ماكرون أنه سيتوجه "يومي الخامس والسادس من نوفمبر إلى شنغهاي وبكين"، بعد زيارة أولى في 2018. وتتزامن زيارته مع المعرض الدولي للواردات في شنغهاي.