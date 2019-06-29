إطلاق اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي بدل "البحرين" على شارع فلسطيني

قررت بلدية يطا، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تغيير اسم أحد شوارعها من "البحرين" إلى "مرزوق الغانم"، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تقديرا لموقف بلاده من القضية الفلسطينية.



وجاء في قرار البلدية الذي وصلت الأناضول نسخة منه، السبت: "بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي، والقيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مناشدات المواطنين بتغيير اسم الشارع، تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن".



وأضاف: "موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال".



والأسبوع الماضي، استضافت البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".



وعقد المؤتمر بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى. المصدر: الاناضول

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