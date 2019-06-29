كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..مسؤول أمريكي يفضح الملالي ويشيد بزعيمة المقاومة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال براد شيرمان النائب الديمقراطي الأقدم، في لجنة مجلس النواب الأمريكي للشؤون الخارجية، إنه من المثير للضحك جدًا أن بلدًا عظيمًا مثل إيران، البلد الذي جلب لنا أول إعلان لحقوق الإنسان، يخضع الآن تحت نظام قمعي وغير ديمقراطي.

وأوضح قائلا: "نحن نقف في تضامن مع الإيرانيين الشجعان في النضال من أجل بدء مرحلة جديدة في تاريخ هذا البلد العظيم، سيتم كتابة هذا المرحلة الجديدة من قبل الإيرانيين، وليس بواسطة الأمريكيين".

ولفت إلى أن الديمقراطية ستطبق في طهران من الداخل الإيراني، وليس عن طريق التدخل العسكري الأمريكي، مشيرا إلى أن النظام في مرحلته النهائية، ويبذل قصارى جهده للبقاء.

وأشاد "شيرمان" بزعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، على دفاعها عن الديمقراطية وحقوق المرأة والأقليات في إيران، مؤكدا أن الديمقراطية والمساواة ليستا فقط المبادئ التي نقدر بها، بل هما الحقوق التي تخص الشعب أيضا.

