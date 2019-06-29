كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو..مسؤول أمريكي يفضح الملالي ويشيد بزعيمة المقاومة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح قائلا: "نحن نقف في تضامن مع الإيرانيين الشجعان في النضال من أجل بدء مرحلة جديدة في تاريخ هذا البلد العظيم، سيتم كتابة هذا المرحلة الجديدة من قبل الإيرانيين، وليس بواسطة الأمريكيين".
ولفت إلى أن الديمقراطية ستطبق في طهران من الداخل الإيراني، وليس عن طريق التدخل العسكري الأمريكي، مشيرا إلى أن النظام في مرحلته النهائية، ويبذل قصارى جهده للبقاء.
وأشاد "شيرمان" بزعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، على دفاعها عن الديمقراطية وحقوق المرأة والأقليات في إيران، مؤكدا أن الديمقراطية والمساواة ليستا فقط المبادئ التي نقدر بها، بل هما الحقوق التي تخص الشعب أيضا.