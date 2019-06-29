كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: أرقام هائلة عن معدلات البطالة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن وسائل الإعلام الحكومية، أعلنت أن معدل بطالة الشباب في إيران تبلغ ضعف معدل البطالة الإجمالي في إيران، مشيرة إلى أن التقرير التحليلي لمؤشرات سوق العمل، يوضح أنه مع زيادة سنوية قدرها 648،000 شخص في السكان النشطين على مدى السنوات الخمس الماضية وزيادة في المعروض من القوى العاملة ، تضاعف معدل بطالة الشباب من إجمالي معدل البطالة في إيران، وانخفضت حصة اشتغال الرجال من 64 ٪ في عام 2017 إلى 59 ٪ في عام 2018.

وأوضحت أن السنوات الأخيرة، ارتفع معدل البطالة إلى 12 % في عام 2018، مع زيادة نسبية قدرها 11.9 % في 2017. ومع ذلك، فإن عملية هذا المعدل في تزايد على مدى السنوات الخمس الماضية، ويظهر مدى البطالة في جميع أنحاء إيران، أحد محاورالقلق للحكومة.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في الفئات العمرية 15 و 29 عامًا، أعلى دائمًا من الفئات العمرية الأخرى، رغم أن هذا المعدل كان ثابتًا ويعادل 25.1٪ في عام 2018 بالمقارنة بـالعام 2017، إلا أن المعدل لا يزال ضعف متوسط معدل البطالة الإيراني.