كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ اقتصاد: أمريكا في طريقها إلى فقدان هيمنتها الاقتصادية لصالح فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عادل مهنى، أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس، إن أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، قالت إن ما توصلنا إليه هو ما توصلنا إليه فى قمة العشرين 2018 العام الماضي وهو أنه يجب توفير مناخ تجاري حر ونزيه وغير منحاز، وهو من الصعب تحقيقه.

وأضاف مهني خلال حواره ببرنامج السوق الذي يذاع على قناة الغد، مع الإعلامي حسن فودة، أن هناك لاعبين أساسيين فى منظمة التجارة العالمية ومنهم الصين، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم هو كيف يتم التخفيف من حدة التوترات القائمة بين القوى الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن هناك من يهيمن على المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها وأقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة فرضت بأعمالها انعزالًا عن العالم.

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وأشار إلى أن أمريكا في طريقها إلى فقدان هيمنتها الاقتصادية لصالح فرنسا.

وأحجم قادة مجموعة العشرين عن التنديد بالحماية التجارية ودعوا بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري حر ونزيه وغير منحاز.

وحذر البيان الختامي للقمة التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا مع زيادة حدة التوترات التجارية والجيوسياسية.