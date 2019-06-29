كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو رئيس المخابرات الذي تولى رئاسة أركان الجيش في إثيوبيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الجمعة 28 يونيو، تعيين رئيس المخابرات الوطنية والأمن، آدم محمد، رئيسا لأركان الجيش.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن تعيينه جاء عقب مقتل رئيس الأركان السابق، في العاصمة أديس أبابا، قبل 6 أيام، في هجوم إثر انقلاب فاشل بإقليم أمهرة.

وتم تعيين الجنرال آدم محمد، مديرا لجهاز الأمن والمخابرات، في يونيو 2018، بعد إقالة "جيتاتشو أسفا" ضمن حزمة تغييرات، وصفت بأنها تاريخية في البلاد، بحسب موقع "بوابة العين".

وبدأ الجنرال آدم، حياته السياسية بالانضمام بحزب الأمهرة الديمقراطي، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا عام 1982، وهو من مواليد إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، وشارك في النضال المسلح ضد نظام "منغستو هيلي ماريام" العسكري الذي امتد في الفترة بين 1975 حتى 1991.

وشغل الجنرال آدم محمد سابقا وبعد سقوط نظام منغستو العسكري، انتقل آدم أحمد إلى هيئة القوات الجوية، وحصل على عديد من الدورات العسكرية، وشغل منصب مسؤول سلاح الإشارة.

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وقتل الجنرال المتقاعد جيزاي أبيرا، ورئيس الأركان الإثيوبي سيري مكونن، على يد حارسه الشخصي، بينما تتهم الحكومة الإثيوبية أسامنيو تسيجي، قائد الأمن السابق في أمهرة بالتخطيط للهجمات.

وقتل قائد الجيش الإثيوبي، الأحد الماضي، بالرصاص حارسه الشخصي، بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، وكذلك ظهر أبي أحمد مرتديا الزي العسكري ويعلن اغتيال قادة في الجيش في محاولة إنقلاب فاشلة.

​وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، للصحفيين إن "فرقة اغتيال بقيادة رئيس الأمن في أمهرة، أسامينو تسيج، اقتحمت اجتماعا السبت، مما أدى إلى إصابة الرئيس الإقليمي أمباتشو ميكونين ومسؤول كبير آخر توفيا متأثرين بجراحهما".

وقتل قائد الجيش، سيير ميكونين، برصاص حارسه الشخصي، كما قتل أيضا جنرال متقاعد كان يزوره.

وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الأحد الماضي، إن حكومته أحبطت محاولة انقلاب في منطقة خارج العاصمة أديس أبابا، مشيرا إلى أنها كانت بقيادة مسؤول عسكري رفيع المستوى وآخرون داخل الجيش.