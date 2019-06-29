كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجيَّة يلتقي أعضاء مجلس الأمن لبحث القضايا الإقليميّة والدولـيَّة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع أعضاء مجلس الأمن الذين يقومون بزيارة إلى بغداد لمُدَّة يوم واحد في إطار تقديم الدعم، والتأييد للحكومة العراقـيّة.

واستعرض الوزير تطوُّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، وجُهُود الحكومة في بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المُدُن المُحرَّرة من عصابات داعش الإرهابيَّة.

كما بيَّن الوزير احتياجات العراق من دعم من قبل مجلس الأمن في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والتوجُّه الحكوميّ نحو تبنّي برنامج الاستثمار في عمليّات إعمار المحافظات.

وجرى في اللقاء بحث القضايا الإقليميّة، والدولـيَّة التي تحظى باهتمام العراق، وأعرب عن رؤية الحكومة إزاء أزمات المنطقة، وضرورة التزام مبدأ الحلّ السياسيّ، وتجنيب المنطقة الحسّاسة مغبّة التوترات التي تنعكس على الجميع في حال حُدُوث حروب، ومُواجَهات.

وأكّد الحكيم حرص العراق على التعاطي مع مُقرَّرات الأمم المتحدة التي يُشكِّل مجلس الأمن أحد أجهزتها المُهمّة؛ عاداً أنّها تمثل المظلة الدوليَّة الراعية لحقوق جميع شُعُوب العالم، بخاصَّة أنَّ العراق دولة مُؤسِّسة للأمم المتحدة.