كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح مطار "نيوارك" بعد إغلاقه بسبب حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إن مطار "نيوارك" في نيوجيرسي أوقف لفترة وجيزة الوافدين والمغادرين اليوم السبت بسبب حالة طارئة حسبما أفاد مسؤولون.

وذكرت تقارير إعلامية أن طائرة انفجرت في إحدى الإطارات أثناء الهبوط.

وبدون تحديد طبيعة الحالة الطارئة، قال مطار نيوارك ليبرتي الدولي على "تويتر" إنه قد أعيد فتحه وأن المسافرين يجب أن يتوقعوا تأخيرًا.

