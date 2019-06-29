كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرتفاع عدد القتلى إلى 15 فرد بعد انهيار جدار في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول كبير لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف أن عدد القتلى في حادث انهيار الجدار اليوم السبت في ولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند ارتفع إلى 15.

ومن بين القتلى أربعة أطفال وإناثان وتسعة ذكور ولم يتم تحديد هويتهم بعد.

حيث وقع الحادث بالقرب من مسجد طالب في منطقة كوندوا في بون، وقال براكاش جور، مسؤول الإطفاء في موقع الحادث، إن الجدار انهار إلى أكواخ القصدير المجاورة في المنطقة، ومعظم القتلى عمال.

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ووفقا له، كان هناك ما مجموعه 18 شخصا ينامون داخل حوالي ثمانية أكواخ من الصفيح عندما انهار الجدار فجأة في حوالي الساعة 2:00 صباحا.

وصرح لوكالة انباء ((شينخوا)) "لقد تم انتشال 15 جثة... وتم انقاذ الجرحى أحياء ولكن تم نقل المصابين في مستشفى محلي"، مضيفا ان اعمال الاغاثة والانقاذ ما زالت مستمرة.

وقيل إن الأمطار الغزيرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية في المدينة هي سبب انهيار الجدار.

