موازين.. الداودي و”مولات البندير” يُلهبان أجواء منصة سلا -فيديو

ألهب الفنان الشعبي، عبد الله الداودي، ليلة الجمعة السبت، الأجواء في منصة سلا، ضمن فعاليات مهرجان موازين، واستطاعت سهرته أن تجذب عددا هائلا من الجمهور.
وتراقصت أمواج بشرية على نغمات أغاني الداودي الذي مارس في سهرته أمس بموازين، عادته في استقطاب عشرات الآلاف من الجمهور مثل باقي المشاركات.
ولم يفوت الداودي الفرصة للاحتفال رفقة الجمهور بفوز المنتخب المغربي ضد الكوت ديفوار، والتأهل للدور الثاني في منافسات كأس افريقيا، إذ ارتدى قميص الأسود في منتصف السهرة، وهنأ زملاء بنعطية بالغناء.
وقبل صعود الداودي على الخشبة، كانت البداية مع الفنانة الشابة إكرام العبدية، الملقبة بـ”مولات البندير”، وقد خلقت بأغاني شعبية شهيرة، جوا حماسيا.
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