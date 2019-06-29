“كان 2019”.. موريتانيا يحقق أول نقطة في تاريخه ويبقي على آماله في التأهل

تعادل المنتخب الموريتاني لكرة القدم، اليوم السبت، دون أهداف أمام نظيره الأنغولي، برسم ثاني جولات المجموعة الخامسة، لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، التي تضم أيضا منتخبي تونس ومالي.

ولم يقو مهاجمو المنتخبين طيلة شوطي المباراة التي احتضنها ملعب السويس، على زيارة شباك بعضهما، إلى أن أتت صافرة النهاية من طرف الحكم المصري ابراهيم نور الدين.

وحقق “المرابطوان” بذلك أول نقطة من مشاركتها الأولى في “الكان”، التي أبقت على حظوظها قائمة في التأهل لدور الثمن، بالرغم من تذيلهم ترتيب المجموعة، التي يتصدرها منتخب مالي بأربع نقاط، بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا صاحبي المركز الثاني.