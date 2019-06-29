مؤثر.. مديرية الحموشي تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان في أن يصبح شرطيا

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حققت المديرية العامة للأمن الوطني، حلم الطفل سعد الذي يعاني من مرض السرطان، في أن يصبح شرطيا، وخصصت له استقبالا حافلا بمقر ولاية الأمن في الرباط.
وتظهر مجموعة من الصور الطفل وهو يمتطي إحدى الدراجات النارية التابعة للأمن الوطني ويؤدي التحية العسكرية، فيما قدم له مسؤول أمني شروحات تتعلق بمكونات الزي الرسمي لرجال الأمن ورتبهم.
ولقيت هذه المبادرة الإنسانية التي تندرج في إطار التفاعل مع نبض المجتمع، استحسانا من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لكونها ترسخ قيم الانفتاح والتزامات الشرطة المواطنة.
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