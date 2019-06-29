مؤلم.. مصرع “جباص” بعد سقوطه من الطابق الخامس لإدارة في طور البناء 

لقي “جباص” مصرعه، صباح أمس الجمعة، بعدما سقط من الطابق الخامس، لعمارة إدارية في طور البناء وسط مدينة بني ملال.

مصادر “اليوم 24” أشارت إلى أن شابا، في العشرينات من عمره، ويعمل “جباصا”، سقط، قبل قليل، من أعلى عمارة إدارية، كان بصدد القيام بأعمال جبص فيها، حيث تعثرت قدمه، وسقط من الطابق الخامس.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالك أصيب بكسور، وجروح خطيرة على مستوى ظهره، ومختلف أنحاء جسده، إذ نقل عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي في بني ملال في حالة حرجة، لكن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، ورجال الأمن، وفتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، في حين نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات.