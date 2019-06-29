بسبب الوداد.. جمهور الرجاء يرفض طبيب الفريق الجديد

عبرت مجموعة من الصفحات “الفيسبوكية” لأنصار فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن غضبها من تعاقد الفريق مع الطبيب الجديد، فؤاد الجنايني، بسبب عشقه لنادي الوداد الرياضي، كما تم تداول ذلك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت جماهير الفريق الأخضر، التحاق الجنايني بمركب ناديها في الوازيس، للإشراف على علاج لاعبي الرجاء، لأنه وحسب تعبيرها، فالطبيب المذكور يعتبر عاشقا قحا للوداد، غريم فريقها، واصفة التعاقد معه بالخيانة.

وكان فريق الرجاء، أعلن أمس الجمعة، تعاقده مع الدكتور فؤاد الجنايني، المتخصص في مجالي الطب الرياضي والاستعجالي، ليكون طبيبا للفريق الأول، بدءا من الموسم المقبل.