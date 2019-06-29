تحقيق مستقل: ضابط روسي قاد عملية تسميم سكريبال 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تحقيق مستقل أجراه موقع "بيلينكات" الاستقصائي، مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن ضابطا رفيعا في الاستخبارات العسكرية الروسية، قاد من لندن العام الماضي، عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، في سالزبري البريطانية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال الموقع ليل الجمعة - السبت، إن عملية التسميم، قادها المايجور جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية، دنيس سيرغييف، مبينا أن الأخير كان موجودا في بريطانيا حين استهدف سكريبال.

ورصد الموقع وبي بي سي، تحركات سيرغييف والاتصالات الهاتفية التي أجراها أثناء وجوده في لندن بواسطة جهاز نقال لم تسجل شريحته "لإخفاء أي أثر عادة ما ينجم عن استخدام الأرقام العادية".

وأوضحت بي بي سي، أنه استخدم تطبيقات رسائل مثل "واتسآب"، و"تلغرام" للتواصل مع قيادته في موسكو، ومع عميلين روسيين كانا موجودين في سالزبري، وقد أوقفتهما الشرطة يومها وأكدا أنهما مجرد سائحين.

وكتب موقع بيلينكات أن "مشاركة مايجور جنرال تظهر أهمية هذه العملية"، مبينا أن هذا التحقيق يظهر كيفية تنسيق عمليات "جي آر يو" في الخارج "عبر ضابط رفيع يتواصل مع موسكو وبالكاد يتواصل مع المنفذين اللذين تلقيا تعليماتهما سلفا".

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وقال الموقع إنه حصل على "أدلة على عمليات دولية أخرى نفذها الفريق نفسه، ما يظهر أنه نموذج دائم لعمليات جي آر يو"، إذ إن التحقيق أظهر أن سيرغييف؛كان موجودا في بلغاريا، في عام 2005، عند تسميم تاجر أسلحة محلي أظهر الأعراض نفسها.

ونقلت "بي بي سي" عن الخدمة الروسية القول، إن سيرغييف وزوجته دوَّنا على أوراق رسمية أن عنوانهما هو أكاديمية "جي آر يو" العسكرية، التي تعتبرها كل من لندن وواشنطن، تهديدا رئيسا لأمن المصالح الغربية في الخارج.

ونفت روسيا على الدوام ضلوعها في تسميم سكريبال، الذي نجا وابنته من التسميم، وثمة تكتم على المكان الذي يقيمان فيه حاليا.

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