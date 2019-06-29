حرفيش: إصابة خطيرة لطفلة بلدغة أفعى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت، طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بإصابة خطيرة، إثر تعرضها للدغة أفعى في بلدتها حرفيش، مساء اليوم، السبت.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للطفلة، ثم نقلها إلى مستشفى "نهريا" لاستكمال تلقّي العلاج.
وعُلِم أن علامات اللدغ تظهر على جسد الطفلة.
ويحذر المختصون من موجة انتشار الأفاعي السامة والزواحف بين المنازل وفي الساحات والأماكن المحاذية للمساكن، والتي تظهر كل عام في مثل هذا الوقت، وباتت تشكل خطرا على حياة المواطنين.
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