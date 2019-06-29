مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدنيا قتل، مساء اليوم، بهجوم مسلح نفذه مجهولون باسلحة كاتمة ضمن منطقة الكمالية".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

