الكرخ يواصل مسلسل نزيف النقاط بخسارته امام الديوانية

وجاء هدف الديوانية الوحيد عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل مدافع الكرخ ميثم جبار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

بهذه الخسارة، توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع، بينما رفع الديوانية رصيده الى النقطة 40 في المركز الثاني عشر.

