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الكرخ يواصل مسلسل نزيف النقاط بخسارته امام الديوانية

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2019-06-29 | 18:00

الكرخ يواصل مسلسل نزيف النقاط بخسارته امام الديوانية

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واصل فريق الكرخ مسلسل نزيف النقاط، بخسارته امام الديوانية 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكرخ ضمن لقاءات الاسبوع الخامس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.
وجاء هدف الديوانية الوحيد عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل مدافع الكرخ ميثم جبار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

بهذه الخسارة، توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع، بينما رفع الديوانية رصيده الى النقطة 40 في المركز الثاني عشر.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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