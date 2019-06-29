الكرخ يواصل مسلسل نزيف النقاط بخسارته امام الديوانية

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2019-06-29 | 18:00
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واصل فريق الكرخ مسلسل نزيف النقاط، بخسارته امام الديوانية 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكرخ ضمن لقاءات الاسبوع الخامس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.
وجاء هدف الديوانية الوحيد عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل مدافع الكرخ ميثم جبار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
بهذه الخسارة، توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع، بينما رفع الديوانية رصيده الى النقطة 40 في المركز الثاني عشر.
بهذه الخسارة، توقف رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز الرابع، بينما رفع الديوانية رصيده الى النقطة 40 في المركز الثاني عشر.
المحرر: محمد خليل
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