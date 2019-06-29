التعليم تعلن عن قرار مهم يخص الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، ترأس الجلسة الرابعة لهيئة الرأي في الوزارة للعام 2019"، مبينة أن "المجتمعين بحثوا عدداً من الفقرات على رأسها موضوعة فتح الملفات الدارسية للطلبة العراقيين الدارسين في خارج البلاد".وأوضحت، أن "هيئة الرأي أقرّت بختام اجتماعها قراراً مهماً نصه: يسمح بفتح الملفات الدراسية للطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق (حالياً) والحاصلين على معدل (75% ) في الدراسة الاعدادية، بدلاً عن (80%) للفرع الاحيائي، ومعدل (80%) بدلاً عن (85%) للفرع التطبيقي".

وأكدت الوزارة، أنه "تمت الموافقة على فتح الملف الدراسي للطلبة الدارسين خارج العراق ضمن المجموعة الطبية في اول (500) جامعة في تصنيف شنغهاي العالمي، وبصرف النظر عن المعدل للدراسة الاعدادية".



وبينت أنه "تم الاتفاق على وضع ضوابط جديدة لفتح الملفات الدراسية للطلبة العراقيين الذين ينوون التسجيل على المجموعة الطبية خارج العراق وللأعوام الدراسية المقبلة".