وزير الخارجية لـ السومرية: طلبنا من مجلس الامن مساعدة العراق لاعادة بناء المناطق المحررة

اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، طلبه من دول مجلس الامن الدولي مساعدة العراق لاعادة بناء مناطقه المحررة.
واضاف الحكيم، "قلنا للاعضاء ان العراق هزم داعش عسكريا ولكن هنالك مناطق محررة تحتاج الى اعادة البناء، فطلبنا من دول مجلس الامن ان يساعد العراق في هذا المجال".
وتابع الحكيم، أن "هناك مؤتمر اعمار المناطق المحررة الذي عقد في الكويت وهذا المؤتمر وضع بعض الاموال لمساعدة العراق ونحن نسير في التعاون مع لجنة هذا المؤتمر لاتمام هذه الاجراءات".
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