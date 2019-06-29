نادي النجف لاتحاد الكرة: تعاملوا مع جميع الأندية بالمساواة بعيداً عن المحاباة

ورفضت لجنة التراخيص، اليوم السبت، نقل المباريات المقبلة من الدوري العراقي الممتاز من ملعب النجف الجديد الى الملعب القديم.

وذكر النادي في بيانه، أنه "اعتاد الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجانه المختلفة التعامل بسياسة المكيالين مع نادي النجف منذ اليوم الأول لصعوده للدوري الممتاز قبل 32 موسماً، ولذلك لم نستغرب انتفاضة السيد رئيس لجنة التراخيص وتهديداته بالاستقالة فيما لو سمح اتحاد الكرة لنادي النجف باللعب على أرض ملعبه القديم عادا ذلك بالمخالفة القانونية التي ستعرض الاتحاد للعقوبة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومدعيا بأن نادي النجف قد أعتمد ملعبه القديم للتدريب ولايجوز اعتماده لخوض المباريات ".



واوضح "إننا في نادي النجف الرياضي نعرف دوافع هذا الحماس في منع عودة فريقنا للعب على ملعبه القديم ، ولكننا نود توضيح بعض النقاط هنا :1-لقد قامت لجنة التراخيص بزيارة ملعبنا في شهر آيار الماضي وحددت لنا بعض النقاط والمتطلبات التي يحتاجها الملعب القديم ومنها توفير كراسي إضافية للمدرجات وإصلاح الشاشة الرئيسية في الملعب وتأهيل الأرضية وغرف تبديل اللاعبين وغرفة الحكام والمقصورة الرئيسية .

2-عملت إدارة النادي جاهدة على تنفيذ جميع تلك المتطلبات وحسب ما أشرته لجنة التراخيص في تلك الزيارة ، وقبل يومين قامت اللجنة بزيارة ثانية للملعب وأطلعت على ماتم إنجازه وتبين لها صلاحية الملعب لاقامة المباريات على أرضه من جديد ، وتم ابلاغنا من قبل اتحاد الكرة بإمكانية خوض مبارياتنا المتبقية في الدوري الممتاز على أرضه .



3-ما صرح به السيد القصاب بأن التراخيص تطلب ملعبين الأول رسمي للمباريات والأخر للتدريب ، نقول بأن المادة 21 من قانون تراخيص الأندية تنص على إن (( مرافق التدريب يجب ان تحتوي، كحد أدنى، على ساحة نظامية لكرة القدم بأرضية جيدة، وتحتوي على عوارض مرمى )) ، وهذا ما متوفر في ملاعب التدريب الموجودة في الملعب القديم ، فهل من المعقول أن تأتي لجنة التراخيص مرتين إلى ملعب النجف للتأكد من وجود ساحة لعب وعوارض للمرمى فقط !؟.

4-إذا كان تغيير ملعبنا مخالفة قانونية تعرض العراق لعقوبات آسيوية كما قال السيد القصاب ، فلماذا تم تغيير ملعب نادي نفط ميسان من الملعب الأولمبي إلى ملعب الميمونة في المرحلة الأولى لدوري هذا الموسم بعد أن لعب نادي نفط ميسان خمس مباريات على ملعب ميسان الدولي ، وبعدها تقرر عودته للعب على ملعب الميمونة بموافقة اتحاد الكرة ولجنة التراخيص حيث خاص ثلاث مباريات أمام اندية الميناء في الجولة الحادية عشرة ، وأمام البحري في الجولة الثالثة عشرة ، وأمام النفط في الجولة السادسة عشرة ، ثم عاد للعب منذ الجولة الثامنة عشرة على ملعب ميسان الدولي ؟! ، ولماذا لعب نادي الطلبة مبارياته الستة الأولى على ملعب الكرخ الذي اختاره لخوض مبارياته في هذا الموسم ، ثم انتقل في الجولة الرابعة عشرة للعب على ملعب الصناعة ، ومنذ الجولة السابعة عشرة من المرحلة الأولى انتقل للعب على ملعب الشعب الدولي ؟! .. فهل ان الاتحاد الآسيوي لا يعاقب العراق إلا في الأمور التي تخص نادي النجف أم ماذا ؟!.

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5-سبق للسيد سيف القصاب أن اعلن في تصريحات صحفية قبل انطلاق الموسم الحالي بأن (( دائرة التراخيص قد حددت عدد الفرق التي سوف تسمح لها باللعب على ملعب واحد وهو ناديين لكل ملعب )) ، فكيف سمح سيادته لأندية الشرطة والزوراء والقوة الجوية والطلبة على أختيار ملعب الشعب الدولي لخوض مبارياتها ؟! ، وكيف سمح لأندية الكهرباء والحدود والحسين والصناعات الكهربائية بأختيار ملعب التاجي ؟! . ألا تعد هذه مخالفة لقانون التراخيص تستوجب عقوبة الاتحاد الآسيوي أم إن للنجف وضعا خاصا أمام الآسيويين ؟!.

6-منحت لجنة التراخيص موافقة اللعب على ملاعب السماوة والتاجي والديوانية وأمانة بغداد والصناعة ولا نعتقد بأنها أفضل من ملعب الجف القديم .

واتم النادي بيانه بالقول، "نتمنى من اتحاد الكرة ورئيس لجنة تراخيصه أن يتعاملوا مع جميع الأندية بالعدل والمساواة، بعيدا عن المحاباة لهذا النادي أو ذاك ، وسيبقى نادي النجف رافدا مهما من روافد الكرة العراقية بعيدا عما حدث وسيحدث".

