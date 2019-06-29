هداف الدوري العراقي الممتاز تحت مجهر نادي اماراتي

وذكرت مصادر مقربة من النادي الإماراتي في حديث للسومرية نيوز، ان "الإدارة متابعة لاداء اللاعب في الآونة الأخيرة، مما زادت لديها الرغبة بخطف الهداف قبل الاخرين ، وذلك بعد ظهور رغبة نادي العدالة السعودي بالتوقيع مع الزهرة ".وبينت المصادر، أن "العرض يليق بقيمة واسم اللاعب مادياً ومؤكدين أن الأمور تسير بسلاسة للاتفاق على البنود الشخصية بصفقة انتقال حر".

والجدير بالذكر ان عقد علاء عبد الزهرة ينتهي نهاية الموسم الحالي مع نادي الشرطة ، الأخير الذي ابدى رغبة كبيرة بالتجديد للاستعداد لخوض غمار دوري أبطال آسيا للموسم القادم.

