إثيوبيا تعلن وفاة الجنرال أبرها ولدمريام في تايلاند

أعلنت الحكومة الإثيوبية وفاة الجنرال الإثيوبي أبرها ولدماريام الملقب بـ"كوراتر" بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث كان يتلقى العلاج، فيما يصل جثمانه وسيتم التشييع غدا الأحد.



والجنرال "أبرها ولدماريام" القائد السابق للقيادة الجنوبية الشرقية لقوات الدفاع الإثيوبية معروف أيضا باسم "كوارتر"، وهو لقب منح له إبان فترات نضاله ضمن قوات حركات التحرير الإثيوبية "1975-1991".

ولد "ولدماريام" في إقليم تغراي بمحلية "انداباساهما" في 29 أغسطس/آب عام 1961، وتوفي عن عمر يناهز الـ58 عاما.

وقدم الجنرال خدمات عسكرية في عدة أقسام بالجيش الإثيوبي، ابتداء من المشاة وفي مختلف مستويات القيادة، ومنذ عام 1991 حتى عام 2018 مر بمختلف الأقسام والإدارات في الجيش الإثيوبي.

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وكان أحد الجنرالات القلائل الذين تم تعيينهم خلال فترة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام دسالين، وشارك في عدة عمليات عسكرية بينها ممثل لقوات بلاده في عمليات حفظ السلام في رواندا، حيث حققت نجاحات كبيرة تحت قيادته.

الجنرال أبرها ولدماريام متزوج ولديه بنتان وولدان.

وأعلنت وزارة الدفاع الإثيوبي، السبت، أنه سيتم تشيع جنازة الفقيد وفق مراسم التأبين العسكرية الإثيوبية الرسمية، والتي ستقام في مسقط رأسه بإقليم تغراي.

وسيتم استلام جثمانه غدا الأحد 30 يونيو، عقب وصوله إلى مطار بولي الدولي، وينقل الجثمان في اليوم نفسه إلى إقليم تغراي.

كما يعتبر ولدماريام من الجنرالات القلائل الذي كان لهم قبول لدى كل الإثيوبيين، وعمل إلى جانب رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال سامورا يونس، والراحل الجنرال سعري مكونن، الذي اغتيل عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي حدثت السبت الماضي.



