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توقيف أشخاص بتهمة استخدام أجهزة استقبال فضائية غير شرعية في البقاع

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كشفت دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ برفقة فريق تقني، وبعد تفاقم ظاهرة قرصنة بث بعض الشبكات التلفزيونية، وبناء لإشارة ​القضاء​ المختص، على بعض المواقع والمؤسسات المشبوهة في بلدات عنجر، ​تعلبايا​، ​سعدنايل​ و​قب الياس​ في ​البقاع​، وضبطت 198 جهاز استقبال غير شرعي تستخدم لإستقبال قنوات فضائية.

وأوقفت كلا من اللبنانيين "ع.س"، "د.ب"، "ن.ج" واللبنانية "م.ش"، والسوريين "ش.ع" و"م.ك". بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع تم ترك الموقوفين رهن التحقيق لتسوية أوضاعهم القانونية، وتعهدهم بعدم بيع او تركيب او تشغيل هذه الأجهزة مجددًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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