حنكش: اللبنانيون في كازاخستان بحاجة لرعاية وحماية من الحكومة بأسرع وقت

لفت عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​الياس حنكش، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "ايلي داوود وزملائه اللبنانيين في ​كازخستان​ تعرّضوا للضرب العنيف بعد صورة نشرها أحدهم لم يقصد من خلالها أي إساءة وإعتذر عنها لاحقاً"، مشيرًا إلى أنهم "الآن بحاجة لرعاية وحماية من ​الحكومة​ بأسرع وقت ممكن".

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