"حزب الله" إستقبل وفدا قياديا من"حماس": نحن في خندق واحد ضد الاعداء

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان مسؤول منطقة صيدا في ​حزب الله​ ​الشيخ زيد ضاهر​ استقبل في مكتب الحزب في صيدا، وفدا قياديا من ​حركة حماس​ برئاسة ​أحمد عبد الهادي​، حيث جرى التباحث في القضايا المشتركة لاسيما الهم الفلسطيني في لبنان لناحية حق العمل والتملك اضافة الى التطورات الاخيرة على الصعيد الفلسطيني واهمها "​صفقة القرن​" و"مؤتمر المنامة" الهادفان الى تصفية ​القضية الفلسطينية​ واسقاط حق العودة من البوابة الاقتصادية بعد فشل كل الرهانات والمؤمرات كما جرى التأكيد على مواصلة التواصل والتنسيق لما فيه مصلحة للشعبين وللمقاومة لاسقاط كل هذه المؤامرات.

واكد عبد الهادي ان الاميركي والاسرائيلي ومعهما بعض الدول العربية يسعون لتصفية القضية الفلسطينية وانهائها لصالح الكيان الصهيوني على حساب ​الشعب الفلسطيني​ من خلال صفقة القرن و​مؤتمر البحرين​ الذي هو الوجه الاقتصادي لهذه الصفقة.

وقال: "نحن كمقاومة فلسطينية لدينا قدراتنا ومقوماتنا وتوافقنا الفلسطيني الموحد الذي يعتبر اساس في مواجهة هذه الصفقة، اضافة الى حلفائنا وفي مقدمتهم الاخوة في حزب الله والجمهورية الاسلامية وكل قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة، لاننا اليوم في خندق واحد في مواجهة هذه المؤامرة التي تستهدفنا جميعا".