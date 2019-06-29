لفت عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​زياد أسود، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "ما نشاهده من صور لاعتداءات على لبنانيين في ​كازاخستان​ يستدعي تحركًا فاعلًا لوقف الهمجية عليهم وإغلاق قنصلية هذه ​الدولة​ في لبنان فورًا كرسالة استنكار وشجب لما يحصل هناك"، مشيرًا إلى أن "ليس في الأمر تردد فكرامة مواطيننا هي قبل أي شيء آخر طالما القوانين غير محترمة هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود: لإقفال قنصلية كازاخستان في لبنان فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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