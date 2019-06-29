باسيل: وجود المرأة في الحياة السياسية يزيدها نقاوة

أقامت لجنة ​المرأة​ في "​التيار الوطني الحر​" لقاء- صبحية مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​، في ضبيه، حيث كانت له كلمة شدد فيها على دور المرأة في التيار "وتحديدا في المتن حيث العلامات الفارقة، وهناك مركز التيار الجديد في ضبيه". وقال: "صحيح أن المرأة تبذل جهودا لتأخذ مكانتها في التيار وفي الحياة السياسية في لبنان، لكن الصحيح أيضا ان المشكلة ليست في دورها في البيت او المجتمع، بل في عقل الرجل الذي يعتبر نفسه أساسيا في البيت رغم أن المرأة باتت تساعده في كل شيء".

وأعلن وجود قناعة شخصية لديه "بأن وجود المرأة في الحياة السياسية يزيدها نقاوة، فكلما ارتفع مستوى مشاركة المرأة انخفض مستوى ​الفساد​ فيها (في الحياة السياسية)، لأن لديها قناعاتها، ورغم أنها قد تنجح أكثر أو أقل لكنها أكثر صدقا وأقل واقعية من الرجل، أما في لبنان فحضور المرأة الخفيف في الحياة السياسية يؤشر على انحدار الحياة السياسية وتراجعها وتخلفها، وتكمن معالجة هذا الوضع عند الجميع وتحديدا عند الرجل، في ضرورة أن تثبت المرأة نفسها وعلينا تشجيعها، لذلك نحن لسنا مع الكوتا، نحن مع المختلط تماما كما هو الحال في التيار".

وأوضح باسيل "أن التيار لم يسم نساء للحكومات في السابق، ليس لأنه ضد المرأة، بل لأن هناك مواصفات كانت مطلوبة، لكن عندما توفرت سمينا وزيرة لحقيبة صعبة وهذا دليل على ان التعب والكفاح يوصل المرأة، كذلك في ​الانتخابات النيابية​، لكن الناخب هو الذي يحسم فيها وقد اختار نسبة أقل من اللازم لأن المطلوب من المرأة ان تعمل أكثر وتتأهل أكثر لتنجح. إلى ذلك على المرأة أن تثبت نفسها في البلديات وهو المكان الطبيعي الذي يساعدها على تثبيت نفسها، وهنا يؤكد المتن أنه السباق في هذا الأمر، وهذا دليل تقدمنا في التيار لأنه لا يستطيع أن يتطور بدون المرأة، ويجب أن يكون لدينا نوابا ووزيرة ومديرات عامات".

بعد ذلك زار باسيل مرفأ الصيادين في ضبية.