خليل: الاولوية لشدّ الخطاب الوطني بعيدا عن التعصب

أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ان هناك تحديات كبرى تواجه المنطقة ولكننا نقول اننا تعودنا خوض المعارك ومنها معركة بناء ​الدولة​ ومؤسساتها ومواجهة من يريد ضرب أركانها، وهنا اقول ان المعركة لا تتجزأ ولكن علينا ان نعترف انه هناك نوع من ​الفساد​ السياسي.

وخلال إختتام نشاط “قادة الحياة” في جمعية ​كشافة الرسالة​ الإسلامية، حذر خليل “من التعبير عن خطاب يسمم هذه المناخات ويغير الوقائع، فالوطن لا يحتمل والتحدي الاكبر هو ان نستطيع بمقاومتنا ان نحارب ما يحصل في معارك تثبيت الوجود ومحاولة تغيير وجهة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهذه الامور تستوجب اليوم من السياسيين ان يعوا ان الأولوية هي لشد الخطاب الوطني بعيدا عن التعصب والتركيز على المشاريع الاقتصادية ومعالجة الخلل ومتابعة العمل للحفاظ على مكسبات الطبقات المتوسطة والفقيرة”.

وختم خليل بتجديد الأمل في ضخ روح حياة جديدة نراهن عليها بإستثمار القادة الكشفيين في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية.