معارضة تركية تواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى 17 عاما من السجن

تواجه مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري المعارض في ​تركيا​ جنان كفتانجي أوغلو اتهامات قد تصل عقوبتها إلى 17 سنة سجنا، على خلفية سلسلة تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت "مسيئة ومهينة" للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ و​الحكومة التركية​ بين 2012 و2017.

وأثار مثول المعارضة التركية أمام المحكمة، غضب أنصارها، الذين تجمعوا أمام المحكمة تعبيرًا عن مساندتهم لها.

واضطلعت كفتانجي بدور رئيسي في فوز رئيس بلدية ​اسطنبول​ الجديد، أكرم إمام أوغلو، في سابقة منذ 25 عامًا.

وتضمنت تصريحات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب ب​قذيفة​ غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات "متنزه جيزي" المناهضة للحكومة عام 2013.

كما تواجه اتهامات "بـ"الدعاية للإرهاب" لنشرها تصريحات لعضو في ​حزب العمال الكردستاني​ المحظور، الذي يشن تمردًا مسلحًا ضد الحكومة منذ العام 1989.