معارضة تركية تواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى 17 عاما من السجن

تواجه مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا جنان كفتانجي أوغلو اتهامات قد تصل عقوبتها إلى 17 سنة سجنا، على خلفية سلسلة تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت "مسيئة ومهينة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية بين 2012 و2017.
وأثار مثول المعارضة التركية أمام المحكمة، غضب أنصارها، الذين تجمعوا أمام المحكمة تعبيرًا عن مساندتهم لها.
واضطلعت كفتانجي بدور رئيسي في فوز رئيس بلدية اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، في سابقة منذ 25 عامًا.
وتضمنت تصريحات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات "متنزه جيزي" المناهضة للحكومة عام 2013.
كما تواجه اتهامات "بـ"الدعاية للإرهاب" لنشرها تصريحات لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمردًا مسلحًا ضد الحكومة منذ العام 1989.
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