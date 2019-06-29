أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن "ايران لن تنسى أبدًا دعم الغرب لنظام الرئيس العراقي صدام حسين بالأسلحة الكيميائية"، مشيرًا الى أن "مجلس الامن لم يستنكر مطلقًا هجوم صدام الكيميائي على شعبنا".
ولفت ظريف الى "صمود الايرانيين في ذلك الوقت"، مشددًا على "أننا الآن أيضًا سنصمد".
يذكر أن نظام صدام حسين شن في 28 حزيران 1987 هجومًا بالأسلحة الكيمياوية على مدينة سردشت شمال غرب ايران، راح ضحيته 119 شهيدًا وآلاف المصابين. وفي تلك السنوات، مرّر مجلس الأمن الدولي قرارًا ردًا على جرائم صدام الحربية السافرة، في إستنكار استخدامه للاسلحة الكيميائية، إلا ان أميركا استخدمت الفيتو "النقض" ضد القرار الأمر الذي أفقده كل أثر.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: لن ننسى دعم الغرب لصدام بالأسلحة الكيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.