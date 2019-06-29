ظريف: لن ننسى دعم الغرب لصدام بالأسلحة الكيميائية

أكد وزير خارجية ​إيران​ ​محمد جواد ظريف​ أن "​ايران​ لن تنسى أبدًا دعم الغرب لنظام الرئيس العراقي ​صدام حسين​ بالأسلحة الكيميائية"، مشيرًا الى أن "​مجلس الامن​ لم يستنكر مطلقًا هجوم صدام الكيميائي على شعبنا".

ولفت ظريف الى "صمود الايرانيين في ذلك الوقت"، مشددًا على "أننا الآن أيضًا سنصمد".

يذكر أن نظام صدام حسين شن في 28 حزيران 1987 هجومًا بالأسلحة الكيمياوية على مدينة سردشت شمال غرب ايران، راح ضحيته 119 شهيدًا وآلاف المصابين. وفي تلك السنوات، مرّر ​مجلس الأمن الدولي​ قرارًا ردًا على جرائم صدام الحربية السافرة، في إستنكار استخدامه للاسلحة الكيميائية، إلا ان ​أميركا​ استخدمت الفيتو "النقض" ضد القرار الأمر الذي أفقده كل أثر.