أكّد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني"، مشيرًا إلى "أننا مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد".
ولفت البرهان، في مؤتمر صحفي، إلى أن "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته. نسعى إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية"، موضحًَا أن "السودانيين تعبوا من الكلام والوعود الكاذبة ونحن معهم وإلى جانبهم. ونتعهد وإياكم ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: نؤيد الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.