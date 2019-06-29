البرهان: نؤيد الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد

أكّد رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​ أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني"، مشيرًا إلى "أننا مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد".

ولفت البرهان، في ​مؤتمر​ صحفي، إلى أن "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته. نسعى إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية"، موضحًَا أن "​السودانيين​ تعبوا من الكلام والوعود الكاذبة ونحن معهم وإلى جانبهم. ونتعهد وإياكم ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع".