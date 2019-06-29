المجلس العسكري السوداني: بذلنا كل جهودنا لحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية

أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن "إعلان قوى الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد يأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري"، مشيرًا إلى "أننا بذلنا كل ما في وسعنا لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية".
وشدد المجلس على "أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي يعيشها السودان ونحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في مسيرة الأحد أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".
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