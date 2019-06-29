الخزعلي: مخطط أميركي لإسقاط الحكومة وتحويل العراق الى ليبيا ثانية

كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ ​قيس الخزعلي​ عن "ملامح سيناريو أميركي ضد ​العراق​ يبدأ من استغلال التظاهرات الشعبية في ​البصرة​"، لافتًا إلى أن "​واشنطن​ لديها قرار بإسقاط ​الحكومة​ وتحويل العراق الى ​ليبيا​ ثانية".

وأكّد الخزعلي أنه “إذا حصل أي انهيار فسيكون وضع العراق أسوأ وضع دولة في العالم”، مشيرًا إلى أن “البلاد ستقسم الى محافظة محافظة بل الى قضاء قضاء”.

وشدد الخزعلي على أنه “لا يوجد بديل أمامنا غير دعم العملية السياسية والأجهزة الامنية”، منوهًا بـ“ضرورة استمرار اليقظة من ​الأجهزة الأمنية​ وملاحقة الفلول لتطهير جميع الأراضي من الجيوب الإرهابية”.