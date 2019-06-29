الرئيس العراقي: نحن ضد أية حرب جديدة في المنطقة

أكد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ أن بلاده "ضد أي حرب جديدة في المنطقة"، مشيراً إلى نيته في "التصدي لكل من يحاول زجه بصراع جديد".

ولفت صالح، في كلمة ألقاها بمناسبة ثورة العشرين، إلى أن "العراق أكثر من عانى من ويلات الحروب والصراعات مما يدفع بالمسؤولية لفرض السلام لأن ما عاشه الشعب العراقي من حروب يفرض القول لا للحرب"، مشددًا على "أننا حريصون على التعاون مع أشقائها للتصدي للحروب وللتهدئة والسلام".