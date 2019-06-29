أردوغان: سنتخذ التدابير اللازمة في حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​قمة العشرين​ المنعقدة في أوساكا اليابانية، إلى أن "​أنقرة​ ستتخذ التدابير اللازمة في حال صدرت أي خطوات عدائية في ​ليبيا​ ضدها من قائد قوات ​الجيش الوطني​ الليبي المتقاعد ​خليفة حفتر​"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات".

وكان المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي ​أحمد المسماري​ قد صرح أمس الجمعة بأن الجيش سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى ​تركيا​ وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، كما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبالقبض على الأتراك الموجودين في البلاد.

وأضاف المسماري أن الأوامر صدرت بالتعامل مع أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في ​طرابلس​، بالإضافة إلى مهاجمة أي وجود عسكري تركي، مشددا على أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.