تحقيق: ضابط روسي قاد عملية تسميم سكريبال من لندن

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لندن: اظهر تحقيق مستقل أن ضابطا رفيعا في الاستخبارات العسكرية الروسية قاد من لندن العام الفائت عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانية.

وافاد موقع "بيلينكات" الاستقصائي ليل الجمعة السبت أنه اجرى مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تحقيقا يتيح له التأكيد أن العملية قادها المايجور جنرال في الاستخبارات العسكرية الروسية دنيس سيرغييف.

واضاف الموقع أن سيرغييف كان موجودا في بريطانيا حين استهدف سكريبال، وكان أيضا موجودا في بلغاريا العام 2005 عند تسميم تاجر أسلحة محلي أظهر الاعراض نفسها.

ورصد الموقع وبي بي سي تحركات سيرغييف والاتصالات الهاتفية التي اجراها أثناء وجوده في لندن بواسطة جهاز نقال لم تسجل شريحته "لاخفاء أي اثر عادة ما ينجم عن استخدام الارقام العادية".

واوردت بي بي سي أنه استخدم تطبيقات رسائل مثل واتس آب وتلغرام للتواصل مع قيادته في موسكو، ومع عميلين روسيين كانا موجودين في سالزبري، وقد اوقفتهما الشرطة يومها واكدا أنهما مجرد سائحين.

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وكتب موقع بيلينكات أن "مشاركة مايجور جنرال تظهر أهمية هذه العملية".

من جهتها، ذكرت الخدمة الروسية لبي بي سي أن سيرغييف وزوجته دونا على أوراق رسمية أن عنوانهما هو أكاديمية "جي آر يو" العسكرية.

وتعتبر لندن وواشنطن أن هذه الاكاديمية تشكل التهديد الرئيسي لأمن المصالح الغربية في الخارج.

ونفت روسيا على الدوام ضلوعها في تسميم سكريبال.

واضاف بيلينكات أن هذا التحقيق يظهر كيفية تنسيق عمليات "جي آر يو" في الخارج "عبر ضابط رفيع يتواصل مع موسكو وبالكاد يتواصل مع المنفذين اللذين تلقيا تعليماتهما سلفا"، لافتا الى أنه حصل على "أدلة على عمليات دولية أخرى نفذها الفريق نفسه، ما يظهر أنه نموذج دائم لعمليات جي آر يو".

ونجا سيرغي سكريبال وابنته من التسميم، وثمة تكتم على المكان الذي يقيمان فيه حاليا.