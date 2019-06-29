عاجل| بوتين يكلف وزارتي الخارجية والدفاع بتمديد اتفاقية الصواريخ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، إنه كلف وزارتي الخارجية والدفاع، بتمديد معاهدة الصواريخ، مضيفًا أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مثمرًا وبناءً ورائعًا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، في ختام قمة العشرين: "نحن في حوار دائم مع شركائنا الأمريكيين بشأن سوريا، وتواصلنا على الأرض ممتاز، وأعتقد أن لدينا تفاهم معهم حول ضرورة الخروج من الوضع المعقد الحالي".

وتابع بوتين، أنه تباحث مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول تقليص استخراج النفط، مشيرًا إلى أنه لم يناقش موضوع سوريا مع ترامب.

ولفت إلى أن بريطانيا توهم الآخرين بأننا أعداؤها للهروب من مشاكلها الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لفرص عمل في أمريكا وهذا يجب أن يدفعهم للعمل مع دول أخرى كروسيا.